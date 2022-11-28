Барнаульцы недовольны движением автобусов в мороз

Жители отметили, что утром 28 ноября, когда температура составляла -30 градусов, не было ни одного автобуса на 10 и 25 маршрутах.

На 55, 57, 108 и 109 наблюдали всего по два-три транспортных средства. Немного лучше была ситуация на 35 маршруте — 11 автобусов.

Но это только половина от положенного количества. Такое же количество автобусов — на 53 и 60 маршрутах. Людям приходится ждать вдвое дольше обычного. Барнаульцы негодуют, за что платят деньги.

«За долгие ожидания на остановках? За грязные салоны? За отваливающиеся сиденья и давки в автобусах?»

Ранее дым от неисправного автогбуса окутал центр Барнаула.