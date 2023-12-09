Морозы продолжаются в Алтайском крае. Будет ли рекордный минус

Днем потеплеет до -24...-29 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Напоминаем, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности.
Температура воздуха накануне ночью достигла -39 градусов.
Днем потеплеет до -24...-29 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Напоминаем, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности.
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