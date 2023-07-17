18 июля
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Жизнь

Моряка с собакой спасли спустя три месяца плавания в Тихом океане

Три месяца моряк с собакой питались сырой рыбой и дождевой водой, пишет РБК.

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан.
открытые источники (CC0)

Австралиец Тим Шеддок и собака Белла плавали в открытом океане. В начале апреля они отплыли из Мексики, чтобы добраться до Французской Полинезии.

Во время плавания моряка настиг шторм и повредил электронику. Вертолет, который сопровождал траулер, заметил затерявшегося моряка спустя три месяца дрейфа.

Врач, который осмотрел мужчину, сделал вывод о нормальных показателях жизнедеятельности у австралийца.

Позднее в интервью Тим Шеддок рассказал, что преодолел много трудных испытаний за время плавания. Он отметил, что ему сейчас необходим сон, отдых и хорошая еда.

Ранее судно с 106 моряками на борту затонуло во время шторма в Таиланде.

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