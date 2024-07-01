Мощная буря накрыла Кемеровскую область в минувшие выходные

По Кузбассу 30 июня пронеслась пылевая буря с сильным ветром и дождем, сообщает НГС42.

В районе Ленинска-Кузнецкого мощнейший ветер снес с полей пыль, из-за чего была минимальная видимость.

В Новокузнецке тоже столкнулись с последствиями стихии. Порывами ветра там снесло ограждение на Кузнецком мосту.

Сегодня переходили Кузнецкий мост в сильный ветер. Перед нами обрушилось ограждение, держаться было не за что – в очередной порыв ветра пришлось присесть и идти «гуськом», чтобы нас не сдуло на проезжую часть или в реку с моста, — сообщают очевидцы.

В Прокопьевске же люди заметили, что пострадавшее от бури дерево держал асфальт, в результате чего его вырвало вместt с тротуаром.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря ударит по россиянам с 1 июля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале