1 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мощная буря накрыла Кемеровскую область в минувшие выходные

По Кузбассу 30 июня пронеслась пылевая буря с сильным ветром и дождем, сообщает НГС42.

Буря.
Буря.
Соцсети

В районе Ленинска-Кузнецкого мощнейший ветер снес с полей пыль, из-за чего была минимальная видимость.

В Новокузнецке тоже столкнулись с последствиями стихии. Порывами ветра там снесло ограждение на Кузнецком мосту.

Сегодня переходили Кузнецкий мост в сильный ветер. Перед нами обрушилось ограждение, держаться было не за что – в очередной порыв ветра пришлось присесть и идти «гуськом», чтобы нас не сдуло на проезжую часть или в реку с моста, — сообщают очевидцы.

В Прокопьевске же люди заметили, что пострадавшее от бури дерево держал асфальт, в результате чего его вырвало вместt с тротуаром.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря ударит по россиянам с 1 июля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость