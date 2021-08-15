Мощная и затяжная магнитная буря обрушится на Землю

Магнитная буря продлится пять дней — с 16 до 20 августа.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов. Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

Из строя может выходить точная техника.

Последняя волна геомагнитных колебаний произойдет 29 августа. Продолжительность составит сутки.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.