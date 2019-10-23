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Жизнь

Мощные, незаметные, опасные: 10 непостановочных снимков снежных барсов на Алтае

23 октября во всем мире отмечают День снежного барса. Эти красавцы занесены в Красную книгу, в России осталось всего несколько десятков особей. Altapress.ru публикует подборку снимков снежного барса, сделанных в естественных условиях.

Снежный барс.
Снежный барс.
СС0

По-другому снежных барсов называют «ирбисы». Так в XVII веке их прозвали азиатские охотники: «ирбис» означает «снежная кошка». Барсы обитают на высоте до 4,5 тысяч метров над уровнем моря у вершин гор, пишет Российская Академия Наук.

Эти хищные млекопитающие семейства кошачьих обитают в горных массивах Центральной Азии. Они внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России и в охранные документы еще 11-ти стран обитания.

След снежного барса.
След снежного барса.
WWF, Сергей Спицын

Численность снежных барсов по всему миру не превышает 4000 животных, сообщает Всемирный фонд дикой природы.

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