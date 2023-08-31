Мощный подземный толчок произошел в Сибири

Магнитуда землетрясения составила 4,2. Эпицентр находился в Туве, сообщает "Интерфакс".

Ранее сразу два землетрясения произошли в Сибири. А американские сейсмологи сообщили о мощном землетрясении в России. Сейсмособытие зарегистрировано у побережья Курильских островов. Его магнитуда составила 5,2.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.