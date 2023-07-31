Сразу два землетрясения произошли в Сибири

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Кузбассе неподалеку от Шерегеша, сообщает "Интерфакс".

Землетрясение зафиксировали и в Республике Тыва — в 319 км к западу-юго-западу от Кызыла.

Ранее американские сейсмологи сообщили о мощном землетрясении в России. Сейсмособытие зарегистрировано у побережья Курильских островов. Его магнитуда составила 5,2.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Также серия ощутимых землетрясений напугала россиян.