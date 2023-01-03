Мощный шторм движется на Алтайский край

В Алтайском крае ожидают сильный снег, метели и плюсовую температуру. Такая погода продлится со второй половины 3 января по 4 января. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Со второй половины 3 января возможен снег, местами сильный, переходящий в метель. Днем может пойти мокрый снег, что приведет к гололеду. Ветер усилится до 17−22 м/с по югу, местами порывы достигнут до 25 м/с.

3 и 4 января на большей части территории края будет идти снег, местами метели. В утренние часы по востоку возможна изморозь, туман.

Пешеходам и водителям следует быть крайне осторожными в условиях сильной непогоды. Лучше не стоит покидать дом без необходимости и отказаться от поездок. Подробнее о правилах безопасности в условиях шторма altapress.ru рассказывал в своем материале.

Телефоны диспетчерских служб районов города:

Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону 112.