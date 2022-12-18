Более 60 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за метели

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали более 60 и отменили более 10 рейсов, сообщают РИА Новости.

В Москве аномальная погода — метель и сильный снег. Высота снежного покрова выросла до 33−38 см, а в Подмосковье — до 35−43 см к утру 18 декабря.

ТАСС сообщает, что таких сугробов еще никогда не видели за всю метеорологическую историю.

Из-за сильного снегопада стали отменять авиарейсы. Задержаны 67 самолетов и отменено 13 рейсов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Самолет турецкой компании, летевший в Москву, был вынужден сесть в Финляндии, так как не смог приземлиться в столице России. Десятки тысяч пассажиров вынуждены ожидать вылета в закрытом самолете на протяжении 10 часов.

Оттепель нагрянет в Москву 21 декабря вечером, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К концу дня температура снизится до 0 градусов и начнется длительная оттепель.

Ранее Москва переживала сильное таянье снегов и небывалые дожди.