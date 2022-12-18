18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Более 60 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за метели

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали более 60 и отменили более 10 рейсов, сообщают РИА Новости.

Снегопад, метель.
Снегопад, метель.
CC0

В Москве аномальная погода — метель и сильный снег. Высота снежного покрова выросла до 33−38 см, а в Подмосковье — до 35−43 см к утру 18 декабря.

ТАСС сообщает, что таких сугробов еще никогда не видели за всю метеорологическую историю.

Из-за сильного снегопада стали отменять авиарейсы. Задержаны 67 самолетов и отменено 13 рейсов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Самолет турецкой компании, летевший в Москву, был вынужден сесть в Финляндии, так как не смог приземлиться в столице России. Десятки тысяч пассажиров вынуждены ожидать вылета в закрытом самолете на протяжении 10 часов.

Оттепель нагрянет в Москву 21 декабря вечером, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К концу дня температура снизится до 0 градусов и начнется длительная оттепель.

Ранее Москва переживала сильное таянье снегов и небывалые дожди.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость