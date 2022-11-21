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Жизнь

Мощное похолодание до -26 придет в Алтайский край. О погоде 22−24 ноября

Мощное похолодание придет в Алтайский край. Какая погода будет 22−24 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Алтайском крае 22−24 ноября

Ночью 22 ноября в Алтайском крае ожидается температура −12…−17 (местами до -22) градусов, а днем −1…−6 (местами до -11) градусов. Местами пройдет слабый снег. Ветер будет юго-западный, до 18 м/с.

Ночью 23 ноября в регионе возможны −8…−13 (местами до -20), а днем −6…−11 (местами до -18) градусов. В некоторых районах прогнозируют снег и метели.

Ночью 24 ноября в Алтайском крае вероятны −21…−26 градусов. Местами похолодает до -31 градуса. Днем градусник покажет −16…−21 градусов, а по юго-западу — до -11 градусов.

Очистка дворов от снега.
Очистка дворов от снега.
barnaul.org

Погода в Барнауле 22−24 ноября

Ночью 22 ноября в Барнауле вероятны −14…−16 градусов. В течение суток может пойти небольшой снег. Ветер будет юго-западный, 3−8 м/с.

Температура −11…−13 градусов ожидается 23 ноября, однако в течение дня может похолодать. Ночью возможен снег.

Ночью 24 ноября синоптики обещают в Барнауле −24…−26 градусов, а днем −17…−19 градусов, преимущественно без осадков.

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