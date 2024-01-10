10 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мошенника задержали в момент перечисления денег через банкомат

Правоохранителям удалось задержать курьера от мошенников в момент, когда он зачислял деньги через банкомат. Суммарно парень внес 500 тыс. рублей.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

"Инцидент Барнаул" сообщает, что 85-летняя жительница с. Ракиты позвонила полицейским и сообщила, что ее обманули на 500 тыс. рублей.

Мошенники заявили, что родственник женщины попал в ДТП. Она передала деньги неизвестному.

Правоохранитель выехали на место происшествия, но решили проверить банкоматы. Там он заметил двух подозрительных парней, один из которых собирался внести 100 тыс. рублей.

Начальник отделения МВД пресек незаконные действия, задержал отправителя и вызвал следственно-оперативную группу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержали молодого человека 2001 года рождения, жителя Михайловского района.

Ранее мы сообщали, что банки по-новому начнут возвращать похищенные мошенниками деньги.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость