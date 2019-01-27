Московская чиновница пояснила свои слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Напомним, ранее на встрече чиновницы с жителями подмосковного города Королев предложили восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет». Видео с высказыванием опубликовали в «ВКонтакте».

Вырвано из контекста. Это было обращено к архитекторам, которые попросили из бюджета миллиард на реконструкцию квартала. Я сказала, что в современных условиях просить миллиард из бюджета на архитектурный проект безнравственно. И добавила, обращаясь к архитекторам: вы что-то туда вложили, чтобы оттуда брать?, — сообщила ТАСС Юденич.