Московское МВД опровергло сообщения о выдаче полицейским автоматов на 9 мая

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что столичные полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со специальными средствами, предусмотренными законом.