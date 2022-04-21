21 апреля
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Жизнь

Московское МВД опровергло сообщения о выдаче полицейским автоматов на 9 мая

Московская опровергла информацию, что полицейским выдали автоматы из-за перевода до 9 мая на усиленный вариант несения службы, сообщает ведомство.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что столичные полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со специальными средствами, предусмотренными законом.

«Просим при подготовке материалов обращаться за комментариями, а также перепроверять информацию в пресс-службах соответствующих ведомств», — подчеркнули в ведомстве.

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