Москва и Луганск стали городами-побратимами

Собянин отметил, что Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка.
«Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, по созданию здесь нормальной мирной жизни», — написал мэр.
Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электросетей и дорог. Некоторые объекты в Луганске уже ремонтируются специалистами из Москвы.
А ранее Мариуполь и Санкт-Петербург официально стали городами-побратимами.
В тоже время президент Украины Владимир Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами, сообщала газета New York Times.