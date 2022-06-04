4 июня
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Жизнь

Москва и Луганск стали городами-побратимами

Москва и Луганск стали городами-побратимами, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он уже подписал декларацию об этом с коллегой из ЛНР Манолисом Пилавовым.

Подписание декларации.
Подписание декларации.
t.me/mos_sobyanin

Собянин отметил, что Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка.

«Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, по созданию здесь нормальной мирной жизни», — написал мэр.

Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электросетей и дорог. Некоторые объекты в Луганске уже ремонтируются специалистами из Москвы.

А ранее Мариуполь и Санкт-Петербург официально стали городами-побратимами.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами, сообщала газета New York Times.

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