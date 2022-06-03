3 июня
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Жизнь

Невзорову предоставили украинское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров (внесен в список СМИ-иноагентов) получил украинское гражданство, о чем написал в Telegram.

Александр Невзоров
Александр Невзоров
Скрин с Youtube-канала автора

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал Невзоров.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его супруге Лидии «за выдающиеся заслуги» перед страной, пишет РБК.

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

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