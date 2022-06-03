Невзорову предоставили украинское гражданство

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал Невзоров.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его супруге Лидии «за выдающиеся заслуги» перед страной, пишет РБК.
В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).