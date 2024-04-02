Москвич вторую неделю ищет жену, пропавшую после теракта в «Крокусе»

Москвич вторую неделю ищет жену после теракта 18 марта в «Крокус Сити Холл», но она уже есть в списке погибших.

В день трагедии Кристина Бугерская пошла на концерт «Пикника» вместе с подругой Яной Погодаевой. В 20:03 она позвонила мужу и успела назвать только его имя — Семен. По ту строну телефона мужчина услышал крики и выстрелы.

Семен сразу же поехал в «Крокус». Он позвонил мужу Яны, тот тоже уже был в пути. В первую ночь после теракта они объездили несколько больниц. Но жен так и не нашли.

Поиски продолжились в других больницах и моргах, но безуспешно.

Кристину добавили в список погибших, однако Семену сказали, что это предварительно. Тело жены он не видел.

Пара вместе четыре года, они воспитывали 12-летнюю дочь. Муж верит, что жена еще жива.

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