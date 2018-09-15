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«Мрачное 3D»: как выглядят «живые» муралы

Португальский художник Серхио Одейт создает анаморфные граффити — зрителю кажется, что насекомые, звери или автомобили, нарисованные мастером, сейчас зашевелятся и полетят, поползут или поедут.

Барнаулец Евгений Алехин сделал гагантское граффити в Бердске.
Барнаулец Евгений Алехин сделал гагантское граффити в Бердске.
vk.com/berdsk_online

Серхио интересовался оптическими иллюзиями с детства. Позже он зарабатывал на жизнь, открыв тату-салон.

Получив международное признание как художник, Серхио переехал в Лондон и стал создавать коммерческие проекты.

Работы художника украшают города различных стран мира.

Свои муралы Серхио называет «мрачным 3D». Он создает иллюзию объема с помощью теней и линий, а в качестве «полотен» использует не одну, а две стены, образующие прямой угол, пишет mail.ru.

А барнаульский художник Евгений Алехин нарисовал во всю стену одной из бердских пятиэтажек читающую томик Пастернака девушку. Это граффити появилось в Бердске по проекту «Читай, любимый город».

***

Муралы — одно из направлений уличной настенной живописи. Это художественные (или не очень) росписи со впечатляющей масштабностью, обычно занимающие всю стену или фасад здания.

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