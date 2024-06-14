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Жизнь

Интернет в пригороде Барнаула стал быстрее

Компания МТС сообщает об улучшении качества связи в Первомайском районе Алтайского края. Средняя скорость передачи данных здесь выросла более чем на 20%.

Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома.
Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома.
Дмитрий Лямзин.

Новое телеком-оборудование появилось в селах Баюновские Ключи, Бобровка, Бешенцево, а также поселках Казачий и Сибирский Первомайского района. Благодаря близости к Барнаулу многие владельцы загородной недвижимости, порядка 8000 человек, живут здесь круглогодично, пользуясь мобильной связью и интернетом для учебы и работы.

Также в зону улучшенного покрытия попал и поселок Лесной, который входит в городской округ Барнаула. Поселок активно застраивается, за последние десять лет население выросло в два раза и достигло порядка 3500 человек. Поэтому компания установила в поселке новое телеком-оборудование и расширила покрытие 4G на его территории, чтобы обеспечить жителей Лесного быстрым мобильным интернетом.

Прекрасная природа Алтайского края манит не только туристов, но и самих барнаульцев, которые поддерживают тренд на загородную жизнь. Многие перебираются в пригород, где хорошо развита дорожная инфраструктура, торговые сети, связь. С каждым годом площадь таких поселков разрастается, поэтому мы установили дополнительные базовые станции и увеличили скорость мобильного интернета МТС. Это позволит удаленно работать и учиться, а также пользоваться соцсетями, мобильными приложениями и прочими сервисами, которые привычны горожанам, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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