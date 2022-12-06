«Мухи крошками давятся». 10 народных цитат Михаила Евдокимова

Многие цитаты четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова твердо прижились в народе. Люди любили его юмор за простоту и жизненность. Артист будто общался со зрителями и рассказывал обо всем, что волнует и тревожит. Altapress.ru собрал самые смешные и жизненные цитаты Евдокимова к его дню рождения 6 декабря.

Популярные юморески

«То ли порошок с отбеливателем был, то ли пятно не родимое было?»

«Врач чо-то на месте оказался, молодой еще, трезвый, ума-то нету!»

«Все засекречено, потому што враг! Хто враг, никто не знает…»

Михаил Евдокимов. Михаил Хаустов

О здоровье и работе

«Оно теперь, Мишка, тако здоровье, что дыши-не дыши — на живого-то не похож».

«Работа — не водка, Петя».

«Все шутки тебе. Ты вот сам-то соображаешь, чего в телевизоре-то городишь? Прям иногда такую охренению несешь — мухи крошками давятся!»

Михаил Евдокимов. kinopoisk.ru

О губернаторстве

«В том-то и беда, что победил-то я честно совершенно, победил-то я без денег! В том-то и трагедия!»

«Если народ пойдет, я, конечно, пойду с народом. Обязательно. А что же?»

Михаил Евдокимов.

О России

«Всю жизнь у нас на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битые… Че-то не помню, чтоб у кого еще так же, только у нас чо-то!»

«Дожили… мясо везде продается! На всех прилавках… Ихнее… Импортное. А наши-то коровки до самых снегов по полям мыкаются. Всю жисть у нас так: иностранную скотину вперед пропускают!»

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

Из кинофильмов

«Так мужики говорят, что есть два выхода. Один реалистический, другой — фантастический… Реалистический — это дождаться, когда прилетят к нам гуминоиды и поднимут нас на ноги <…> А фантастический — самим вставать на ноги, под вашим руководством!»

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