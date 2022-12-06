«Мухи крошками давятся». 10 народных цитат Михаила Евдокимова

Популярные юморески
«То ли порошок с отбеливателем был, то ли пятно не родимое было?»
«Врач чо-то на месте оказался, молодой еще, трезвый, ума-то нету!»
«Все засекречено, потому што враг! Хто враг, никто не знает…»
О здоровье и работе
«Оно теперь, Мишка, тако здоровье, что дыши-не дыши — на живого-то не похож».
«Работа — не водка, Петя».
«Все шутки тебе. Ты вот сам-то соображаешь, чего в телевизоре-то городишь? Прям иногда такую охренению несешь — мухи крошками давятся!»
О губернаторстве
«В том-то и беда, что победил-то я честно совершенно, победил-то я без денег! В том-то и трагедия!»
«Если народ пойдет, я, конечно, пойду с народом. Обязательно. А что же?»
О России
«Всю жизнь у нас на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битые… Че-то не помню, чтоб у кого еще так же, только у нас чо-то!»
«Дожили… мясо везде продается! На всех прилавках… Ихнее… Импортное. А наши-то коровки до самых снегов по полям мыкаются. Всю жисть у нас так: иностранную скотину вперед пропускают!»
Из кинофильмов
«Так мужики говорят, что есть два выхода. Один реалистический, другой — фантастический… Реалистический — это дождаться, когда прилетят к нам гуминоиды и поднимут нас на ноги <…> А фантастический — самим вставать на ноги, под вашим руководством!»
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь