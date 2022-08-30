Мусор по дороге к Денисовой пещере огородили забором

Об этом сообщает телеграмм-канал «Алтайские крайности».
Канал напомнил, что недавно объект посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«Всё бы ничего, если бы не мусорка по дороге в пещеру, которую должны были рекультивировать районные власти, но как-то руки или деньги не дошли», — пишет источник.
По словам очевидцев, забор якобы установили перед приездом губернатора.
По чьей инициативе это было сделано — не уточняется.
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