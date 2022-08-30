30 августа
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Жизнь

Мусор по дороге к Денисовой пещере огородили забором

В Солонешенском районе мусорку по дороге к археологическому и туристическому объекту Денисовой пещере решили огородить забором.

Забор по дороге к Денисовой пещере
Забор по дороге к Денисовой пещере
t.me/altaikrai

Об этом сообщает телеграмм-канал «Алтайские крайности».

Канал напомнил, что недавно объект посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Всё бы ничего, если бы не мусорка по дороге в пещеру, которую должны были рекультивировать районные власти, но как-то руки или деньги не дошли», — пишет источник.

По словам очевидцев, забор якобы установили перед приездом губернатора.

По чьей инициативе это было сделано — не уточняется.

Ранее altapress.ru рассказал, как изменится вид Денисовой пещеры и что за туристический кластер появится там.

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