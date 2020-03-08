Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Мусорной горой» в Бийске заинтересовались общественники и регоператор

В Бийске органы местного самоуправления озадачили организацией нормальных подъездов к площадкам с мусорными контейнерами.

Мусор в Бийске.
Мусор в Бийске.
vk.com/incident_22.

Напомним, ранее о проблеме рассказала одна из жительниц наукограда. По ее словам, мусор на площадке уже превратился в гору, которая растет каждый день.

Как сообщил altapress.ru руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Сергей Тастан, ситуация находится на контроле.

«Мы проконтролировали сигнал, благодарим источник! Региональный оператор составил акт о необеспечении органов местного самоуправления подъездов к контейнерной площадке», — рассказал Тастан.

Местные жители отмечают, что мусор не вывозят две недели и предлагают самостоятельно нанять машину для вывоза «богатства».

Также люди задаются вопросом, за что платят деньги, если отходы так и не вывозят.

«Наверное, уже пора принять меры к ОМСУ, которые искусственно создают и провоцируют жителей Бийска к социальному напряжению, фейковым „коллапсам“, лобируя афиллированых лиц среди администрации и операторов мусорного бизнеса», — добавил Тастан.

Отметим, что в последнее время сообщения о проблемах с вывозом бытовых отходов все чаще поступают из разных уголков Алтайского края. Ранее в Бийске из-за мусора вводили режим ЧС.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость