Мужа Елены Блиновской объявили в розыск

Блиновский Алексей Владимирович объявлен в розыск. Об этом сообщает МВД.

При этом ранее сообщали, что Блиновский ушел на СВО после начала проблем с бизнесом.

Сама Блиновская подала заявление о признании себя банкротом.

Напомним, Блиновскую поймали при попытке пересечь государственную границу в апреле 2023 года.

На блогера завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса. Она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц в размере почти миллиарда рублей.

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