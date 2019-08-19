Мужчина, пнувший собачку, вызвал ожесточенные дискуссии в соцсетях на Алтае

Историю о том, как в Краснодаре мужчина пнул ногой маленькую собачку из-за того, что она гавкала на его сына, опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Подписчики вступили в ожесточенную дискуссию — за первые четыре часа публикация собрала более 400 комментариев.

Пнул и матерился

Суть истории, произошедшей в городском парке Краснодара, довольно банальна. Собачка, гулявшая с хозяйкой, отбежала от нее на какое-то расстояние и напугала малыша — тот заплакал. В этот момент появился отец ребенка. Он с матом пнул пса ногой — животное упало без сознания. Ребёнка он унес, продолжая на ходу материться.

Хозяйка собаки отнесла собаку в ветклинику, где собаке поставили капельницу. Девушка реакции мужчина, мягко говоря, удивлена («что происходит с нынешним поколением мужчин») и намерена обратиться в полицию.

Краснодар бурлит

История вызвала бурную дискуссию сначала в Краснодаре. В соцсетях кто-то объяснял ситуацию: «ребенок ехал на самокате, собака побежала за ним, он испугался, пытался от нее уехать, а в это время хозяйка смотрела на это все, разговаривала по телефону»).

А кто-то возмущался: «Как можно живое существо бить с размаху, ногой? Откуда столько ненависти и жестокости»?

Аналогичная дискуссия развязалась и у подписчиков паблика «Инцидент Барнаул».

Кошки и собаки. СС0

«Папаша прав»

Часть подписчиков считали, что отец прав, потому что защищал ребенка.

«Я бы тоже пнул псину, если бы кинулась и испугала моего ребёнка! Шавку свою пусть в наморднике таскает с поводком»! «Любой здравый родитель не будет разбираться в породе собаки и ждать когда эта тварь кинеться на его ребёнка или ребёнок испугается. 1000% мужику ничего не будет. А вот на хозяйку могут завести административное дело. И на месте мужика, я бы лично написал заяву на эту хозяйку, что бы другим не повадно было».

Один из участников дискуссии даже сказал, что действие мужчины — это не жестокое обращение с животным, а самооборона.

«Что за папаша»

Другие же осуждали родителей, которые не воспитывают у детей спокойное отношение к домашним животным.

«Растят цветочков, потом собачек гавчущих боятся». «Тто, что ребёнок такой пугливый и всего боится, тут уже надо с этим папашей и разбираться».

Выгул собаки в коляске — безопасный для окружающих способ. Altapress.ru

«Что за хозяйка»

Досталось, конечно, и хозяйке, которая отпустила собачку гулять без поводка и намордника.

«Не оправдываю папашу, но и вправду надоели эти вольно гуляющие собаки. Даже самые маленькие, вроде зла причинить не могут, но ребенка напугать могут на всю жизнь. Считаю, что подобные случаи просто обязаны быть уроком для всех собаководов». «Мою дочку кусала мелкая, противная шавка. И теперь она боится ЛЮБУЮ псину. Поэтому я стоял и буду стоять на своём мнении. Жалко что мужик и хозяйке не ввалил, что бы она потом не жаловалась».

Дискуссия разгорелась 18 августа и все еще продолжается.

Взаимоотношения людей и домашних животных (а также их хозяев) не раз становились предметов дискуссий и конфликтов. Недавно Altapress.ru писал о женщине, которая держит в квартире 14 собак. Соседи этим совершенно недовольны. А жительница Барнаула обратилась в административную комиссию из-за того, что собака в квартире снизу громко лает без перерыва, когда хозяева уходят.