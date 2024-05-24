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Жизнь

Мужчина встретился с тещей и решил развестись после 15 лет брака

Пользователь Reddit рассказал, что встретился с тещей и решил развестись спустя 15 лет брака. Женщина рассказала зятю тайну.

Автор поста сообщил, что его теща раскрыла ему тайну: ребенок, которого он считал своим сыном, на самом деле был рожден от другого мужчины. Теща рассказала, что недавно увидела встречу внука с его биологическим отцом — бывшим партнером жены автора.

Мужчина принял решение развестись и прекратить общение с ребенком, которого воспитывал как своего сына. Более того, он намерен обратиться в суд, чтобы взыскать с биологического отца ребенка все средства, которые были потрачены на содержание мальчика.

Многие комментаторы поддержали решение автора о разводе, но посоветовали не прерывать общение с сыном.

Ранее сообщалось, что символ семейного очага «Сердце России» привезли в Барнаул.

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