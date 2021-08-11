Мужчинам в России чаще везет с лотереями, однако женщины получают более крупные суммы

Крупнейший российский распространитель лотерейных билетов «Столото» сообщил РИА «Новости» , кому в стране чаще улыбается удача.

В компании отметили, что мужчинам чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы.

«Если посмотреть на гендерное распределение победителей по итогам первого полугодия 2021 года, то оно существенно не меняется: 57% - это мужчины и 43% - женщины», — рассказали в «Столото».

При этом по данным внутренней аналитики, женщины выигрывают более крупные суммы, нежели мужчины.

По итогам шести месяцев 2021 года разыгранный призовой фонд составил 17,166 млрд рублей, а общее количество выигрышных билетов — 96,179 млн штук.

Ранее сообщали про мужчину из Барнаула, который купил лотерейку за 40 рублей и выиграл кучу денег.