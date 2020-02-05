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Жизнь

Мужчину, от которого Элла Памфилова отбивалась табуреткой, принудительно вылечат

Суд вынес решение по делу о разбойном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, пишет «Российская газета».

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

Напомним, 6 сентября 2019 года неизвестный в маске через окно проник в дом Памфиловой и ударил ее электрошокером. После нападения он скрылся.

«Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения по уголовному делу о разбойном нападении на Эллу Памфилову, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище», — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что осужденный Ахад Карабалаев с 2014 года находился в России без места жительства и постоянного источника дохода. Поэтому он проник в жилой дом.

По заключению комиссии экспертов, на момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим расстройством.

Врачи выяснили, что он «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Стул в баре.
Стул в баре.
СС0

На основании постановления суда Карабалаев отправлен на принудительное лечение.

Как ранее рассказала Памфилова, она «не растерялась и стала молотить его изо всех сил, как могла», а «потом схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Под таким натиском мужчина отступил и убежал.

Злоумышленника обнаружили в шалаше в лесу — неподалеку от поселка, где он совершил преступление. Отпираться не стал и сказал, что хотел найти какую-нибудь еду.

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