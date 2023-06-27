Музыка нас связала. Как в Барнауле под звуки джаза прошел загородный пикник для VIP-персон

21 июня загородный комплекс «Золотая подкова» вновь принимал гостей. Пикник для представителей бизнес-сообщества организовал ИД «Алтапресс». Свежий воздух, интересные площадки, вкусные напитки и закуски под чарующие звуки музыки — всем этим был наполнен прекрасный вечер. Как он прошел, и что еще ждет впереди, в репортаже altapress.ru.

Где проходил пикник

Комплекс «Золотая подкова» подходит для загородного пикника как нельзя лучше. Здесь есть все — пьянящий аромат леса, тень деревьев и уединение в черте города.

А еще это — шикарная площадка с высоким уровнем сервиса и европейской кухней.

О «Золотой подкове» первые лица знают не понаслышке: именно здесь «Алтапресс» проводит свой «Мужской клуб» — закрытые встречи только для сильной половины человечества.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Прошедший загородный пикник был без гендерных ограничений, и прекрасные дамы стали его настоящим украшением.

Чем был наполнен пикник

Загородный пикник — место приятных встреч, общения и креатива. Первая половина вечера прошла на открытом воздухе. Здесь расположились интересные площадки, красивые фотозоны и дегустации.

Вкусной едой и напитками на любой вкус мы всегда готовы порадовать своих гостей.

А в ответ мы попросили их проявить фантазию и написать свои идеи для будущих мероприятий, например, для «Мужского» и «Женского» клубов.

Во второй половине вечера гости перешли в Белый зал «Золотой подковы». Здесь их ждал джаз по-барнаульски. Музыкант Андрей Земсков (фортепиано) и Светлана Калужских (вокал) из группы Jazz-Comfort исполнили классические и современные джазовые композиции.

Прекрасные звуки музыки сделали этот вечер по-настоящему чарующим.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Что еще ждет впереди

Загородный пикник — это только начало в череде интересных событий, которые готовит ИД «Алтапресс» для постоянных гостей и партнеров.

В августе пройдет традиционная «Летняя встреча предпринимателей». В сентябре прекрасные представительницы бизнес-собщества соберутся на «Женском клубе». Время мужчин и их «Мужского клуба» наступит в октябре.

В ноябре «Алтапресс» откроет цикл экспертных советов, на которых представители основных сфер экономики края уже много лет подводят итоги своей работы.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

В декабре, как говорится, под занавес 2023 года, мы проведем, пожалуй, главное бизнес-событие региона — награждение лауреатов премии «Менеджер года», которая будет уже 21-ой по счету.

О чем говорили гости пикника

Загородный пикник — хорошее начало летнего сезона, насыщенного событиями и новыми открытиями. У наших гостей в этот раз мы решили спросить:

— А какое у вас самое яркое впечатление о лете?

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Юрий Пургин,

генеральный директор ИД «Алтапресс»:

Самое запоминающееся лето было, когда моя внучка сама научилась плавать — незабываемый момент. В целом же летнее время у меня связано с родными и близкими людьми, с которыми мы с удовольствием встречаемся на даче под Екатеринбургом — это мой родной город. Там собирается вся наша большая семья.

Дарья Бондарева. Фото из личного архива Дарьи Бондаревой

Дарья Бондарева,

директор по развитию загородного комплекса «Золотая подкова»:

Для сферы Event лето — самая жаркая пора. У меня она наполнена большим количеством рабочих событий и встреч. Отдыхаем мы обычно осенью. Всегда жду этого момента, когда можно будет немного расслабиться и пожить для себя.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА»,учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае:

Самое яркое впечатление — это то, что лето наступило. Оно само по себе яркое. У меня нынешнее лето связано с чередой важных событий — например, дочь окончила учебный год. В начале июня участвовала в Международной ювелирной выставке, которая наполнила меня невероятной энергетикой. Совсем скоро Форум янтарной отрасли, важное событие в ювелирном бизнесе. Так что у меня жизнь летом бьет ключом.

Кирилл Овсянников, генеральный директор «ЖБИ Сибири». Фото: Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,

генеральный директор Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 им. Владимира Ивановича Мудрика:

Самые яркие впечатления о лете у меня из детства. Это было беззаботное время, когда можно было наслаждаться свободой у бабушки в деревне. Мы ходили на речку, купались, рыбачили, гоняли коров, пробовали водить машину под присмотром взрослых. Незабываемые и очень дорогие мне моменты лета.

Татьяна Зорина. Владимир Вдовин

Татьяна Зорина,

директор центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Лето — это маленькая жизнь. Кажется, что с началом лета горизонты наших возможностей расширяются, делаются бескрайними и возможно все. А когда лето начинается с дня рождения, то это придает дополнительные силы и энергию. Так уж получилось, что июнь очень важный месяц в нашей семье. Он явил миру меня, а спустя 30 лет и три дня, мою любимую девочку — дочку Ангелину. И это самое яркое, что произошло в моей жизни летом. Вот такие у нас в семье две летние девочки, любящие теплое солнышко, ароматную клубнику, изумрудные озера и любимые цветы июня — пионы.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин.

Наталья Слепова,

директор филиала Лизинговой компания "Дельта" в Барнауле:

Загородный пикник, хорошее начало летнего сезона. Лето — это маленькая жизнь. Каждое лето по-своему неповторимо. Самое яркое воспоминание июня, первого месяца лета, — поездка на стратегическую сессию в Красноярск, где команда топ-менеджеров Лизинговой компании "Дельта" объединилась для общей цели, узнала об осознанном подходе к бизнесу и сформулировала миссию компании.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Николай Зюзин,

директор алтайского филиала страхового дома «ВСК»:

Не поверите, но загородный пикник для меня теперь и есть самое яркое событие лета. Дело в том, что именно это мероприятие стало первым, что я посетил, став руководителем алтайского филиала страхового дома «ВСК». Теперь каждый загородный пикник я подвожу итоги прошедшего года в качестве директора и намечаю планы на будущее.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Ольга Ефремова,

главный врач медицинского центра RIVER и уникального отделения восстановительной медицины — городского курорта RIVER SPA:

Яркое впечатление — это ожидание самого лета, ласкового солнца, тепла, долгожданной зелени на деревьях. Что касается важных событий летом, то это пятилетие нашего центра. Мы провели прекрасный праздник, который запомнится надолго. Приятно, что за пять прошедших лет у нас стало больше приятных отзывов и довольных пациентов. Очередь в наш центр расписана на ближайшие два-три года, что говорит о доверии пациентов. Для нас это — самая лучшая награда.

Антон Слободчиков, руководитель Алтайского Фонда МСП. Фото предоставлено Алтайским Фондом МСП.

Антон Слободчиков,

директор некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства":

Много было ярких летних моментов. В этом году запомнилась Спартакиада предпринимателей, которая прошла 3 июня и в которой приняли участия 18 команд. В соревнованиях по петанку (игра на меткость) удалось занять первое место.

Загородный пикник ИД "Алтапресс". Июнь 2023 года. Владимир Вдовин

Александр Верясов,

директор компании «АЛТЭКОАРТ»:

В этом году летом исполнилась моя мечта и всей компании — мы приобрели специальное оборудование для пересадки деревьев. Душа болела, когда мы заходили на объект, видели прекрасные деревья и не могли их правильно пересадить. Теперь такое оборудование у нас есть. Оно позволяет пересаживать деревья высотой до 12 метров вместе с корнем. Только за один месяц мы пересадили более 60 деревьев.