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Жизнь

Мясников рассказал, при каком штамме ковида «все бы уже вымерли»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал НСН про опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Ранее сообщили, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Мутация уже распространилась по 10 странам.

Ученые предупредили, что новый штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

По мнению специалистов, новая мутация делает вирус более устойчивым к антителам. Мясников критически отнесся к этой информации.

«Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет», — подчеркнул эксперт.

Пока же, по его словам, процент смертности у новой мутации не выше — и это официальная информация.

Мясников также пояснил, что мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. К примеру, первая британская мутация «пришла» из Южной Африки.

Ранее сообщали, что сибирские ученые впервые в мире сфотографировали британский штамм коронавируса.

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