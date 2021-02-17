Мясников рассказал, при каком штамме ковида «все бы уже вымерли»

Ранее сообщили, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Мутация уже распространилась по 10 странам.

Ученые предупредили, что новый штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

По мнению специалистов, новая мутация делает вирус более устойчивым к антителам. Мясников критически отнесся к этой информации.

«Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет», — подчеркнул эксперт.