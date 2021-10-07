Мясо и шкуры закупал на Алтае сибирский бизнесмен и давал взятки ветврачу

45-летнего бизнесмена из Томска обвиняют в «даче взятки должностному лицу в крупном размере».

«Закупал мясо и шкуры КРС. Чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринарному врачу КГБУ „Управление ветеринарии по Табунскому району“ с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные сопроводительные документы на мясо, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района», — рассказали в ведомстве.