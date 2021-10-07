Мясо и шкуры закупал на Алтае сибирский бизнесмен и давал взятки ветврачу

45-летнего бизнесмена из Томска обвиняют в «даче взятки должностному лицу в крупном размере».
«Закупал мясо и шкуры КРС. Чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринарному врачу КГБУ „Управление ветеринарии по Табунскому району“ с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные сопроводительные документы на мясо, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района», — рассказали в ведомстве.
С 2018-го по 2019 год предприниматель передал ветврачу более 525 тыс. рублей, что является крупным размером.
Обвиняемый полностью признал вину, уголовное дело направили в суд. Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее другой алтайский ветврач разрешила продать людям 130 тонн непроверенного мяса, получив по 2,3 рубля с кило.