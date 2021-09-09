Ветврач на Алтае разрешила продать людям 130 тонн непроверенного мяса, получив по 2,3 рубля с кило

В Алтайском крае бывшего главного ветеринарного врача будут судить по обвинению в получении взятки и служебном подлоге, сообщает региональный СК.

Бывшего главного ветврача из управления ветеринарии по Троицкому району обвинили в «получении значительной взятки за незаконные действия».

«Более 300 тыс. рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от предпринимателей, занимающихся скупкой и реализацией мясной продукции», — рассказали в ведомстве.

Взятку специалист получила за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения экспертизы.

«За время совершения преступлений она выдала 139 подложных сертификатов на 130 тонн мяса», — отметили в СК.

Женщина вину признала, на имущество наложили арест на сумму 1,6 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Стоит отметить, что за 20 дней это уже четвертый ветврач, о котором рассказали в СК. Ранее сообщали про специалистов из Хабарского, Усть-Пристанского и Табунского районов.