На Алтае бабочки шелкопряда заполонили улицы и стали похожи на снег

При первом взгляде такое огромное количество мотыльков можно даже спутать со снегом - они застелили всю землю, крыши и другие поверхности и вдобавок кружатся в воздухе.

Массовое нашествие мотыльков заметили на Алтае еще 21 августа. А в виде гусениц насекомые атаковали регион весной - в этом году их оказалось сильно больше, чем раньше, утверждают местные жители. Тогда даже закрывали часть лесов из-за нашествия.

Жителям и турбазам приходится отключать освещение, поскольку шелкопряда притягивает свет, и они могут плотным слоем облепить стены и крыши домов и всю землю, как и произошло в этот раз.

Ранее ученые объяснили, почему мотыльки массово атаковали Горный Алтай.