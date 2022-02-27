На Алтае число заразившихся ковидом снизилось до уровня четырехнедельной давности

В Алтайском крае, по данным на 27 февраля, зарегистрировали 2 916 случаев заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки зафиксировали 2 916 случаев заражения ковидом. Напомним, волна массового инфицирования началась в начале февраля. 4 февраля зарегистрировали 2 702 пациентов с коронавирусом, а сутками позже — 3 123. Максимум пришелся на 14 февраля — 4 817.

Всего в крае инфицированных — 231 842 (в том числе 33 301 ребенок). Выздоровели — 196 089 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 071.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 727 человек.

«Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 175 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 597», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 555, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 187.

За весь период наблюдений скончались 9 393 человека с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 921 человек (по иным причинам — 1 472).

По данным на 27 февраля: прививается 1 348 200 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 54 721, полностью вакцинированы — 1 205 349, повторно вакцинировались — 88 130.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае медлаборатории отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов.