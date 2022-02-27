На Алтае число заразившихся ковидом снизилось до уровня четырехнедельной давности

В крае за сутки зафиксировали 2 916 случаев заражения ковидом. Напомним, волна массового инфицирования началась в начале февраля. 4 февраля зарегистрировали 2 702 пациентов с коронавирусом, а сутками позже — 3 123. Максимум пришелся на 14 февраля — 4 817.
Всего в крае инфицированных — 231 842 (в том числе 33 301 ребенок). Выздоровели — 196 089 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 071.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 727 человек.
«Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 175 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 597», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 555, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 187.
За весь период наблюдений скончались 9 393 человека с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 921 человек (по иным причинам — 1 472).
По данным на 27 февраля: прививается 1 348 200 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 54 721, полностью вакцинированы — 1 205 349, повторно вакцинировались — 88 130.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае медлаборатории отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов.
Новые случаи:
Барнаул — 1311, Алейск — 61, Алейский район — 21, Алтайский район — 25, Баевский район — 18, Белокуриха — 25, Бийск — 170, Бийский район — 31, Благовещенский район — 29, Быстроистокский район — 1, Волчихинский район — 25, Егорьевский район — 14, Ельцовский район — 14, Завьяловский район — 44, Залесовский район — 14, Заринск — 95, Заринский район — 5, Змеиногорский район — 18, Зональный район — 22, Калманский район — 28, Камень-на-Оби — 7, Ключевский район — 1, Косихинский район — 29, Красногорский район — 18, Краснощековский район — 2, Крутихинский район — 18, Кулундинский район — 47, Курьинский район — 16, Кытмановский район — 5, Локтевский район — 20, Мамонтовский район — 2, Михайловский район — 11, Немецкий район — 7, г. Новоалтайск — 31, Павловский район — 36, Панкрушихинский район — 3, Первомайский район — 51, Петропавловский район — 11, Поспелихинский район — 5, Ребрихинский район — 46, Родинский район — 49, Романовский район — 7, Рубцовск — 82, Рубцовский район — 12, Славгород — 80, Смоленский район — 27, Советский район — 21, Солонешенский район — 23, Солтонский район — 14, Табунский район — 8, Тальменский район — 38, Тогульский район — 36, Топчихинский район — 18, Третьяковский район — 1, Троицкий район — 41, Тюменцевский район — 7, Угловский район — 40, Усть — Калманский район — 2, Усть-Пристанский район — 1, Хабарский район — 17, Целинный район — 5, Шелаболихинский район — 4, Шипуновский район — 46.