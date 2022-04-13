На Алтае директор детского санатория семь лет понемножку присваивал деньги

В Алтайском крае бывший директор детского санатория получил 2 года условно за хищение денег, сообщает региональный СК.

Санаторий расположен в Рубцовске. Бывшего директора учреждения обвинили в «присвоении (хищении) чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения».

«В период с 2015 по 2021 год осужденный, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивал работников в возглавляемое им учреждение», — рассказали в ведомстве.

Зная, что работники не выполняют трудовые обязанности, предоставлял сведения для начисления зарплаты, которую забирал.

За указанный период рубцовчанин похитил 926 тыс. рублей — это деньги минздрава Алтайского края и медучреждения.

Экс-директор санатория вину признал и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему 2 года условно.

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