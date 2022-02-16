На Алтае до конца рабочей недели будут властвовать снег, метели и ветер до 20 м/с

Снег и гололедица ожидаются в Алтайском крае в среду, 16 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят −12…−17 градусов, в предгорьях до -7. Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы 12−17м/с.

«Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — рассказали синоптики.

В Барнауле небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Температура днем составит −12…−14 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

Напомним, в Барнауле всю неделю — с 14 по 18 февраля — будет снег и пасмурная погода. В субботу снег продолжится, но выглянет солнце.