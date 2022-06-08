На Алтае экс-главу района будут судить за обучение в вузе за счет бюджета

В мае 2021 года главу района отстранили от исполнения обязанностей из-за дела о мошенничестве.
«Обвиняемый, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности „юриспруденция“», — рассказали в ведомстве.
В результате указанных действий администрации Баевского района причинен ущерб на сумму более 108 тыс. рублей.
Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело передали в суд.
Ранее сообщили про директора алтайского учреждения, назвавшего себя «Мастером спорта России» для увеличения зарплаты.