8 июня
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Жизнь

На Алтае экс-главу района будут судить за обучение в вузе за счет бюджета

В Алтайском крае бывший глава Баевского района предстанет перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств, сообщает региональный СК.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В мае 2021 года главу района отстранили от исполнения обязанностей из-за дела о мошенничестве.

«Обвиняемый, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности „юриспруденция“», — рассказали в ведомстве.

В результате указанных действий администрации Баевского района причинен ущерб на сумму более 108 тыс. рублей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело передали в суд.

Ранее сообщили про директора алтайского учреждения, назвавшего себя «Мастером спорта России» для увеличения зарплаты.

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