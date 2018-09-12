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На Алтае еще один горнолыжный курорт завалило снегом

На горнолыжном курорте «Телецкий» 12 сентября выпало много снега. Снимки разместили в его группе в соцсети.

На Алтае еще один горнолыжный курорт завалило снегом.
На Алтае еще один горнолыжный курорт завалило снегом.
vk.com/teletski

На фотографиях видно, что снегом завалило горнолыжные трассы и деревья.

Душа радуется этим заснеженным пейзажам. Ну скажите, что ужасно соскучились по зимним горам, — отмечают в группе горнолыжного курорта «Телецкий».

Altapress.ru писал, что 12 сентября жители Алтайского края и Республики Алтай активно выкладывали в соцсети фотографии, поздравляя друг друга с «первым снегом».

Так в Алтайском крае снег выпал в Белокурихе, в Тюменцево, в Славгородском районе и других местах. В Республике Алтай снег заметили на Семинском перевале, а также в Улаганском и Чемальском районах.

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