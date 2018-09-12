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На Алтае выпал снег. Люди делятся в соцсетях снимками

11 сентября в Алтайском крае и Республике Алтай пошел снег. Первые снимки стали появляться из горных районов, а также с севера края. 12 сентября жители двух регионов продолжили выкладывать в соцсети фотографии, поздравляя друг друга с «первым снегом».

Первый снег на Алтае. 12 сентября 2018 года.
Первый снег на Алтае. 12 сентября 2018 года.
vk.com/id464009337

В Алтайском крае снег выпал в Белокурихе, в Тюменцево, в Славгородском районе и других местах. В Республике Алтай кроме Семинсокго перевала снег заметили, например, в Улаганском и Чемальском районах и в других местах.

В Барнауле также вечером во вторник вместе с дождем прошла ледяная крупа:

На Алтае пройдет мокрый снег с дождем и ветром
Жизнь

Справедливости ради надо заметить, что про первый снег на Семинском перевале очевидцы в соцсетях писали еще 24 августа, также были сообщения, что снег здесь шел 31 августа и 1 сентября. А 11 сентября в соседних с Алтаем Кемеровской и Новосибирской областях выпала ледяная крупа.

Синоптики передают, что в Алтайском крае в ночь на 13 сентября будет холодно -2…+3, поэтому местами в восточных районах ночью и утром возможен мокрый снег. Ту же ситуацию прогнозировали и на ночь и утро 12 сентября. Дневные температуры в среду и в четверг будут +7…+12 и +11…+16. А вот в пятницу 14-го уже потеплеет. Ночью по краю будет +2…+7, в предгорьях заморозки до -5 и без осадков. А днем +17…+22 (в Барнауле +18…+20).

Тем временем врио губернатора края Виктор Томенко поручил мэру Барнаула Сергею Дугину в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к отопительному сезону.

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