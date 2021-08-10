На Алтае коронавирус уменьшил смертность детей на водоемах

Субочев отметил, что в Алтайском крае складывается напряженная ситуация с гибелью людей на водоемах, однако в 2020 году было хуже.

«С начала года мы зарегистрировали 32 происшествия, в результате которых погибли 35 человек, в том числе — шесть детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то там больше — 59 происшествий, 61 погибший, 11 из которых — дети. Ковид, как в прошлом, так и в этом году сыграл далеко не последнюю роль — многие земляки остались отдыхать дома. Только год назад ситуация была намного хуже — официальные пляжи открыли только в середине июля, поэтому люди начали купаться в запрещенных местах», — пояснил спасатель.

Он подчеркнул, что чаще всего гибнут на трех алтайских реках — на Ануе, Чумыше и Алее.

Алей коварен ямами — в каком-то месте можно вброд перейти, а потом яма на пять-десять метров. Ануй характерен перепадом уровня воды — внезапно может подняться на несколько метров.

Субочев отметил, что в крае необходимо развивать инфраструктуру, строить новые пляжи, чтобы снизить смертность среди детей и взрослых.

«В некоторых районах нет пляжей вообще — к примеру, в Рубцовске, где, кстати, мы и фиксируем частые случаи утопления», — напомнил спасатель.

Также Субочев порекомендовал не геройствовать тем, кто не умеет плавать — когда один идет спасать другого. Двойные смерти случались на Ануе и Алее.

Ранее в реке Алей погибли два мальчика. Первый 19 июля решил переплыть реку, а второй 27 июля ушел купаться и не вернулся домой.