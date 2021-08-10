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Жизнь

На Алтае коронавирус уменьшил смертность детей на водоемах

Начальник отдела безопасности на водных объектах алтайского МЧС Андрей Субочев рассказал «МК на Алтае», чем обусловлены случаи детского утопления.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

Субочев отметил, что в Алтайском крае складывается напряженная ситуация с гибелью людей на водоемах, однако в 2020 году было хуже.

«С начала года мы зарегистрировали 32 происшествия, в результате которых погибли 35 человек, в том числе — шесть детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то там больше — 59 происшествий, 61 погибший, 11 из которых — дети. Ковид, как в прошлом, так и в этом году сыграл далеко не последнюю роль — многие земляки остались отдыхать дома. Только год назад ситуация была намного хуже — официальные пляжи открыли только в середине июля, поэтому люди начали купаться в запрещенных местах», — пояснил спасатель.

Он подчеркнул, что чаще всего гибнут на трех алтайских реках — на Ануе, Чумыше и Алее.

Алей коварен ямами — в каком-то месте можно вброд перейти, а потом яма на пять-десять метров. Ануй характерен перепадом уровня воды — внезапно может подняться на несколько метров.

Субочев отметил, что в крае необходимо развивать инфраструктуру, строить новые пляжи, чтобы снизить смертность среди детей и взрослых.

«В некоторых районах нет пляжей вообще — к примеру, в Рубцовске, где, кстати, мы и фиксируем частые случаи утопления», — напомнил спасатель.

Также Субочев порекомендовал не геройствовать тем, кто не умеет плавать — когда один идет спасать другого. Двойные смерти случались на Ануе и Алее.

Ранее в реке Алей погибли два мальчика. Первый 19 июля решил переплыть реку, а второй 27 июля ушел купаться и не вернулся домой.

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