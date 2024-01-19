На Алтае мальчик пострадал при падении из автобуса

Происшествие зафиксировали в Горно-Алтайске. 7-летний мальчик выпал из автобуса.

Как сообщает местное МВД, утром 18 января в районе остановки "Автовокзал" водитель маршрутного автобуса не убедился, что все вышли из автомобиля и приступил к движению, закрыв заднюю дверь.

Мальчика сначала зажало дверью, а затем он упал на дорогу.

Мать пострадавшего отвела его в больницу, чтобы ему оказали медпомощь.

В настоящее время правоохранителями проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка потерялась и отморозила пальцы на прогулке с братьями.

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