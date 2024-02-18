На Алтае мужчина напилил берез почти на полмиллиона рублей

В региональном Минприроды сообщают, что в Алтайском районе Алтайского края удалось установить незаконную рубку берез.
На месте преступления злоумышленника не обнаружили, но нашли его по следам автомобиля. Преступник оказался житель с. Даниловка.
Сумма вырубленных им деревьев составила 453 тыс. рублей. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело, его ждет суд.
Ранее сообщалось, что алтайский профессор призвала уничтожать дерево-захватчик, пока не поздно.
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