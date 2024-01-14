14 января
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Жизнь

Жителям Барнаула предложили сдать на переработку новогодние елки

Деревья пойдут на создание плит МДФ. В столице Алтайского края пройдет акция "Елки палки", что там ждет барнаульцев, расскажем далее.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане смогут сдать на переработку свои новогодние ели. Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать из переработанных деревьев плиты МДФ.

Чтобы принести дерево, нужно очистить его от новогодних игрушек, а после сдать хвойные деревья на переработку.

Пункты сбора будут работать 20 января с 11:00 до 12:30 по городским адресам:

  • пл. Октября, "Зеленый сквер",

  • ТРЦ "Гулливер Парк" (пр. Красноармейский, 51а),

  • ул. Балтийская, 53,

  • пл. Народная,

  • ТРЦ "Огни".

Ранее мы сообщали где можно провести Старый Новый год в Барнауле.

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