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Жизнь

Стало известно, куда барнаульцы могут сходить в Старый Новый год

В России 14 января празднуется Старый Новый год, какие мероприятия будут проходить в этот день в Барнауле расскажет Altapress.ru

Новый год.
Новый год.
СС0

"Катунь 24" сообщила развлекательную программу на 14 января.

  • Старый Новый год будут отмечать в парке "Изумрудный".

Начало в 16:00, вход свободный. Из развлечений будет игровая программа, которая включает в себя конкурсы, большой праздничный хоровод и зимние забавы.

  • В парке "Центральный" тоже пройдет развлекательная программа под названием "Диско-лед".

Жители могут насладиться выступлением фигуристов клуба "Сибирский лед" и концерт от школы вокала "Мотив". Кто не успел до Нового года, сегодня смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вход свободный. Начало в 14:00.

  • Кто не успеет на предыдущие мероприятия, вечером в ТРЦ GALAXY состоится развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мероприятие будет проходить с 17:00 до 19:00 в Зимнем городке ТРЦ GALAXY.

Ранее мы сообщали, как правильно отметить Старый Новый год.

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