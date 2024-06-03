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Жизнь

На Алтае мужчина незаконно ловил рыбу

На Алтае сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя за незаконную добычу рыбы.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России совместно с Росгвардией по Алтайскому краю провели рейд по пресечению незаконной добычи рыбы на протоке Старая Обь.

В ходе рейда они задержали 36-летнего местного жителя.

Полицейские выяснили, что мужчина использовал лодку и запрещенное орудие ловли — ставную сеть. Ему удалось поймать 11 лещей. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере около 11 тыс. рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что алтайские таможенники обнаружили интересную находку.

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