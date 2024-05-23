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Жизнь

На Алтае мужчина незаконно наловил рыбы на 100 тыс. рублей

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который занимался браконьерством, сообщает транспортная полиция Сибири.

Сотрудники полиции во время рейда на реке Обь поймали местного жителя, который незаконно ловил рыбу.

Мужчина незаконно ловил рыбу на реке с помощью лодки и запрещенного орудия. Он поймал 10 экземпляров стерляди, чем нанес ущерб природе России примерно на 100 тыс. рублей. Полицейские изъяли орудие ловли и лодку с мотором.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконную добычу рыбы. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) ему могут дать до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали браконьера.

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