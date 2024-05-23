Сотрудники полиции во время рейда на реке Обь поймали местного жителя, который незаконно ловил рыбу.

Мужчина незаконно ловил рыбу на реке с помощью лодки и запрещенного орудия. Он поймал 10 экземпляров стерляди, чем нанес ущерб природе России примерно на 100 тыс. рублей. Полицейские изъяли орудие ловли и лодку с мотором.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконную добычу рыбы. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) ему могут дать до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали браконьера.

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