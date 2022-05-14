На Алтае нашли хищного оленеверблюда из золота

Необычный артефакт обнаружили в кургане пазыркской культуры шестого-третьего веков до нашей эры в Республике Алтай, сообщает журнал «Поволжская археология» .

Археологи нашли золотую пластину 3 на 5 см с изображением «хищного оленеверблюда» — животного с телом верблюда, оскаленной пастью и рогами с головами грифонов.

Тело верблюда показано достаточно реалистично, на нем можно рассмотреть характерные черты, например, шерсть на шее, хвост и два горба.

Пластина с изображением рогатого оленеверблюда. Скриншот статьи

На самом деле, артефакт обнаружили еще в 1989—1990 годах в зоне затопления проектировавшейся Катунской ГЭС.

Артефакт был в могильной яме вместе с разрозненными останками человека, а также обрывком золотой цепи, бусиной из сердолика и маленькой золотой бляхой-нашивкой.

В недавно опубликованной статье ученые представили результаты анализа уникального изображения. Исследователи попытались определить место двугорбого «верблюда» с рогами в системе образно-сюжетного репертуара скифо-сибирского звериного стиля.

Авторы пришли к выводу, что изображение следует рассматривать в одном ряду с образами грифонов и крылатых львов, бараноптиц и прочих гибридов, обозначив собственную находку как оригинальный «региональный вариант» хищного оленеверблюда.