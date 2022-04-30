Представители турбизнеса поддержали проект кластера «Денисова пещера»

На форуме Алтайской региональной ассоциации туризма представители бизнеса (АРАТ) обратили внимание на то, что научный туризм в районе Денисовой пещеры — конкурентоспособное направление, сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха». Если предоставить туристам все условия, то поток увеличится в разы и десятки раз — утверждают эксперты.

Это можно сделать в рамках проекта туристско-археологического кластера «Денисова пещера». Работа в этом направлении ведется с начала 2021 года, когда по инициативе компании «Курорт Белокуриха» был создан одноименный общественный фонд.

Олег Акимов,

член попечительского совета общественного фонда «Денисова Пещера»:

Все началось с того, что мы начали искать места, которые могли бы быть интересны гостям санаториев. В Белокурихе круглогодичный турпоток, при этом туристы демонстрируют все большую активность и проявляют интерес к новым локациям. Денисова пещера и ее окрестности были бы очень привлекательны с этой точки зрения. Так, мы начали переговоры с институтом археологии и этнографии СО РАН, вышли на академика Анатолия Пантелеевича Деревянко, и в результате родилась идея большого туристического кластера. В процессе работы над проектом стало ясно, что это направление перспективно для всего региона, а также института археологии.

По данным экспертов АРАТ, количество делающих посетить Денисову пещеру с каждым годом возрастает. Но пока туристам нечего предложить — даже нет средства размещения.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Тем временем уже отработана и утверждена концепция кластера. В него вошли прилегающие к Денисовой пещере территории, природные и археологические достопримечательности, палеопарк и кольцевые туристические маршруты. Концепцию уже презентовали помощнику президента Игорю Левитину, главе Ростуризма Зарине Догузовой, а также многократно представляли на «Интурмаркет», MITT и других выставках и форумах.

В феврале 2022 года «Курорт Белокуриха» презентовала архитектурный проект кластера. Он представит собой комплекс круглогодичного обслуживания с кафе и ресторанами, конференц-залом, удобными парковками, местами общего пользования. Его уже одобрили на уровне регионального управления по туризму.