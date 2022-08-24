На Алтае нашли редкие грибы в виде звездочек

Он наткнулся на несъедобный гриб-звездовик 23 августа и поделился фото.
В комментариях отметили, что «звезды» в этом году на каждом шагу.
Ранее барнаульцам в игровой форме рассказали о съедобных и несъедобных грибах.
Мужчина поделился фотографиями необычных грибов-звездочек в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» в «ВКонтакте».
Он наткнулся на несъедобный гриб-звездовик 23 августа и поделился фото.
В комментариях отметили, что «звезды» в этом году на каждом шагу.
Ранее барнаульцам в игровой форме рассказали о съедобных и несъедобных грибах.
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