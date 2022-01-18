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Жизнь

На Алтае несколько дней подряд умирают по два человека с ковидом, но не от ковида

В Алтайском крае, по данным на 18 января, зарегистрировали 339 случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В крае зарегистрировали два случая смерти пациентов с ковидом, причем коронавирус не являлся причиной их смерти. Такое же число умерших зафиксировали 17, 16 и 15 января. Ранее на Алтае десять дней подряд больные коронавирусом умирали исключительно от ковида.

Всего в крае инфицированных — 125 067 (в том числе 11 196 детей). Выздоровели — 107 401 пациент, из них за прошедшие сутки — 296.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 432 человека.

«Кроме этого, 190 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 19 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 130 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1133», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 158.

За весь период наблюдений скончались 8 486 человек с ковидом: из них 27 — за прошедшие сутки (25 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 027 человек (по иным причинам — 1 459).

По данным на 18 января: прививается 1 194 656 человек (получили первую вакцину — 53 382, полностью вакцинированы — 1 078 382, повторно вакцинировались — 62 892.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался перед атакой омикрона, ожидаемой в конце января.

Новые случаи

Барнаул — 120, Бийск — 43, Рубцовск — 17, Первомайский район — 12, Быстроистокский район — 10, Баевский район — 8, Мамонтовский, Павловский районы — по 7, Камень-на-Оби, Поспелихинский, Чарышский районы — по 6, Красногорский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Угловский районы — по 5, Курьинский, Локтевский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 4, Новоалтайск, Алтайский, Бийский, Ключевский, Кулундинский, Родинский, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 3, Заринск, Змеиногорский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Солонешенский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 2, Алейск, Славгород, Завьяловский, Заринский, Кытмановский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Целинный районы — по 1.

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