27 апреля
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Жизнь

На Алтае осудили сельчанина, убившего мясорубкой и ножом внезапно опротивевшего товарища

В Алтайском крае мужчину признали виновным в жестоком убийстве односельчанина, сообщает региональный СК.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Напомним, убийство произошло вечером 6 ноября 2021 года в одном из сел Чарышского района.

«Компания знакомых распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Хозяин дома, испытывая личную неприязнь, нанес гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.

От полученных повреждений 39-летний потерпевший скончался на месте.

35-летний хозяин дома вину признал полностью. Суд отправил его на 9 лет в колонию строгого режима.

Ранее на Алтае другой сельчанин убил соседа тремя предметами с разной хрупкостью — банкой, ножкой и гирей.

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