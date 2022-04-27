На Алтае осудили сельчанина, убившего мясорубкой и ножом внезапно опротивевшего товарища

Напомним, убийство произошло вечером 6 ноября 2021 года в одном из сел Чарышского района.

«Компания знакомых распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Хозяин дома, испытывая личную неприязнь, нанес гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.